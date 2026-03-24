En Mina Clavero buscan a un joven de 26 años desaparecido

Búsqueda en Traslasierra
En Mina Clavero buscan a un joven de 26 años desaparecidoFue visto por última vez tras salir con amigos y activaron un operativo en la zona
Un joven de 26 años es intensamente buscado en Mina Clavero luego de ausentarse de su domicilio durante la noche del domingo, tras haber salido a compartir con amigos.
Se trata de José Gabriel Allende, quien mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura media y tez trigueña. Al momento de su desaparición vestía un pantalón joggins negro, un buzo marrón claro con letras grandes en la parte posterior y zapatillas negras.
La denuncia activó un protocolo de búsqueda que movilizó a personal policial, brigadas de investigaciones y equipos especializados del DUAR, bajo directivas de la Fiscalía de Villa Cura Brochero.
Los operativos se concentran en distintos puntos de la región de Traslasierra, donde se realizan rastrillajes y tareas de averiguación para dar con su paradero.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información sea comunicada a los teléfonos 911, 101 o 476277.