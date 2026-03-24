En Mina Clavero buscan a un joven de 26 años desaparecido

Un joven de 26 años es intensamente buscado en Mina Clavero luego de ausentarse de su domicilio durante la noche del domingo, tras haber salido a compartir con amigos.

Se trata de José Gabriel Allende, quien mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura media y tez trigueña. Al momento de su desaparición vestía un pantalón joggins negro, un buzo marrón claro con letras grandes en la parte posterior y zapatillas negras.

La denuncia activó un protocolo de búsqueda que movilizó a personal policial, brigadas de investigaciones y equipos especializados del DUAR, bajo directivas de la Fiscalía de Villa Cura Brochero.

Los operativos se concentran en distintos puntos de la región de Traslasierra, donde se realizan rastrillajes y tareas de averiguación para dar con su paradero.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información sea comunicada a los teléfonos 911, 101 o 476277.