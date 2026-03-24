Encontraron a la adolescente de 17 años y su hijo en la provincia de Buenos Aires

La adolescente de 17 años y su hijo de 1 año que desaparecieron en la localidad cordobesa de Ballesteros fueron encontrados sanos y salvos esta tarde en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se halló a J.M.B. y T.I. en la localidad de Castelli, luego de que ambos abordaran un colectivo en dirección a Capital Federal.

La investigación se inició tras la denuncia por averiguación de paradero, con intervención de la Comisaría de Distrito Ballesteros, a cargo de la subcomisaria Iohanna Villarroel, que desplegó distintas tareas para dar con los menores.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad en la ciudad de Villa María, los efectivos lograron establecer que la joven había salido de su domicilio el 23 de marzo alrededor de la 1:00 junto a su hijo y que ambos abordaron un colectivo con destino a Buenos Aires.

En ese marco, con la colaboración de la Dirección General de Investigaciones Criminales y el análisis de comunicaciones, se determinó que la adolescente había mantenido contacto previo con un hombre mayor de edad oriundo de la localidad bonaerense de Castelli.

Con esta información, se articuló un operativo con la Policía de la provincia de Buenos Aires, cuyos agentes verificaron mediante cámaras de la terminal de ómnibus que la joven y el niño arribaron a Castelli y, junto a ese hombre, abordaron un vehículo de alquiler.

A partir del seguimiento, los efectivos lograron identificar el domicilio al que se dirigían y constataron que ambos se encontraban en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados a una dependencia policial, donde un médico certificó que estaban en buen estado de salud.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, encabezada por el fiscal Nicolás Gambini, con la secretaria Fabiana Cavaglia, quienes dispusieron que una comisión policial de Ballesteros viaje hacia Castelli para concretar el traslado de la adolescente y el niño de regreso a su domicilio de origen.