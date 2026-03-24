España: conceden la eutanasia a Noelia tras una larga batalla judicial

El caso de Noelia, una joven de 25 años de Barcelona que solicitó la eutanasia tras quedar parapléjica, generó un fuerte debate en España y una extensa batalla judicial con su propio padre, quien se opuso al procedimiento. Tras más de un año de recursos y resoluciones judiciales, finalmente la Justicia avaló su derecho a acceder a la muerte asistida.

Noelia quedó parapléjica luego de sufrir una grave lesión medular tras un intento de suicidio ocurrido en 2022. Desde entonces, su vida cambió por completo: necesita ayuda para muchas actividades cotidianas y atraviesa un profundo sufrimiento físico y emocional. En ese contexto, decidió iniciar el proceso para acceder a la eutanasia, un derecho contemplado por la legislación española desde 2021.

Su solicitud fue aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación, organismo encargado de analizar estos pedidos, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, el caso tomó una dimensión pública cuando su padre decidió acudir a la Justicia para intentar frenar el procedimiento, argumentando que su hija no estaba en condiciones de tomar una decisión de ese tipo.

El conflicto familiar derivó en una larga disputa judicial que pasó por distintas instancias. Finalmente, los tribunales rechazaron los planteos del padre y confirmaron que la joven tenía capacidad para decidir y que su pedido era válido dentro del marco legal.

En las últimas horas, la propia Noelia confirmó que la eutanasia se realizará este jueves. La joven lo anunció en una entrevista con el programa “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3, de la que se difundieron algunos fragmentos.

“Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, expresó durante la entrevista.

En ese mismo testimonio, aseguró que nunca dudó sobre su decisión. “Lo tenía muy claro desde el principio”, afirmó, al tiempo que reconoció que gran parte de su familia se opone al proceso.

“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija”, señaló en uno de los fragmentos difundidos.

El caso de Noelia se convirtió en uno de los más emblemáticos en torno a la eutanasia en España, ya que puso en debate el derecho a decidir sobre el final de la propia vida frente a la oposición familiar y las implicancias éticas y legales de este tipo de decisiones.