Evacúan a los habitantes del complejo de viviendas de Parque Patricios por un posible colapso

Los habitantes del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, fueron evacuados nuevamente, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había indicado que podían regresar, por el colapso en un punto de la torre A, sector 2.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la nueva alarma llegó luego de que una ventana se dobló hacia adentro de la torre y los vidrios quedaron esparcidos en el suelo del departamento.

Apenas cinco días pasaron desde que la justicia porteña levantó la clausura y los habitantes ya se encuentran nuevamente en la vereda del lugar. Es que desde el 20 de marzo pasado, los mismos residentes mostraron dudas y además se quejaron abiertamente, debido a los daños que hubo en algunas unidades en ausencia de sus moradores.

En diálogo con este medio, Fabiano Perotto, uno de los afectados por el derrumbe que se produjo en el edificio el pasado 3 de marzo, explicó que varios vecinos ya “llevaban nuevamente sus pertenencias” hacia los hogares y señaló con notable pesar en la voz: “La noticia sigue”.