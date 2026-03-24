Fuerte despliegue policial dejó 28 detenidos en Villa María y Villa Nueva

Un amplio despliegue policial se desarrolló durante el fin de semana en las ciudades de Villa María y Villa Nueva, donde 28 personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el marco de controles preventivos.

Según informaron fuentes oficiales, los operativos permitieron intervenir en diversos hechos, entre ellos robos, intentos de robo, situaciones de violencia familiar, daños y desobediencia a la autoridad.

Durante los procedimientos también se secuestraron armas blancas, una réplica de arma de fuego y tres motocicletas, además de otros elementos vinculados a los distintos episodios.

Las acciones se enmarcan en los controles que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la presencia policial.