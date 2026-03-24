Golpe al contrabando en Córdoba: secuestran carga millonaria

Un operativo sobre la Ruta Nacional 9, en Córdoba, permitió secuestrar mercadería de origen extranjero sin documentación por un valor que supera los 150 millones de pesos.

Los procedimientos se realizaron en cercanías de Sinsacate y Juárez Celman, donde se detectaron más de cien bultos con productos de indumentaria y bazar que eran transportados sin aval aduanero.

El primer control se llevó a cabo en el kilómetro 758,5, donde efectivos inspeccionaron un transporte de encomiendas que viajaba desde Orán, en Salta, hacia la provincia de Buenos Aires. En ese vehículo encontraron 96 bultos con mercadería en infracción.

En un segundo procedimiento, sobre otro rodado que se dirigía hacia Liniers, detectaron 21 bultos con productos similares, también sin la documentación correspondiente.

Tras la intervención de ARCA, se dispuso el secuestro de toda la mercadería. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que avanza con las actuaciones para determinar responsabilidades.