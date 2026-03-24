Intentó resistirse a un control y terminó detenido con drogas y dinero en efectivo

Un hombre mayor de edad fue detenido este martes por la tarde en barrio Cooperativa Los Paraísos, luego de resistirse a un control policial y ser sorprendido con estupefacientes fraccionados y dinero en efectivo entre sus pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:28 en pasaje Telecom s/n, cuando personal policial intentó identificar al individuo en el marco de un control preventivo. Según se informó, el sujeto opuso resistencia al accionar de los efectivos, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Durante el palpado preventivo, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un frasco de vidrio que contenía 30 envoltorios de nylon con una sustancia compatible con picadura de marihuana.

Además, se secuestró otro envoltorio con una sustancia que sería clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo, cuyo monto será determinado.

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que quedó a cargo del procedimiento. El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.