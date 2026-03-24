Lo atraparon tras una fuga en Villa Boedo con cocaína, marihuana y un revólver

Un hombre fue detenido en barrio Villa Boedo luego de intentar evadir a la Policía durante un control preventivo y refugiarse en una vivienda de la zona. El procedimiento permitió además el secuestro de estupefacientes, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes en la intersección de calles Pedro Medrano y José Aycardoz, cuando efectivos intentaron identificar al individuo. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga a pie e ingresó a un domicilio cercano.

Con la autorización de la propietaria de la vivienda, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron reducirlo. En su poder llevaba un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo intervino también la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El detenido fue trasladado a la comisaría junto a los elementos incautados y quedó a disposición de la Justicia.