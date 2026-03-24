Operativo de seguridad por una concentración en el centro de Córdoba

Se implementa un operativo de seguridad en el centro de la ciudad debido a una concentración que se desarrolla en el sector. Desde las autoridades solicitaron a los conductores y peatones evitar circular por algunas de las principales arterias de la zona para prevenir demoras y facilitar el desarrollo del procedimiento.

Según se informó, el operativo se concentra en distintos puntos de barrio Centro, especialmente en avenida Vélez Sarsfield, 27 de Abril, el sector del Patio Olmos, boulevard San Juan y calles aledañas.

Ante esta situación, se recomienda a quienes deban desplazarse por el área optar por vías alternativas y circular con precaución. El dispositivo busca garantizar la seguridad de las personas que participan de la concentración y ordenar el tránsito en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.