Rescataron un mono carayá que apareció en el living de una vivienda

Un hecho inusual sorprendió a una familia de barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, cuando descubrieron que un mono carayá se encontraba dentro del living de su vivienda.

El animal fue rescatado por efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) junto a personal de la Patrulla Ambiental, quienes acudieron al lugar tras el aviso de los vecinos.

Según informaron, el mono se encontraba en buen estado de salud y fue trasladado para su resguardo al Parque de la Biodiversidad, donde será evaluado por especialistas.

El procedimiento permitió retirar al animal de la vivienda sin inconvenientes y garantizar su cuidado en un espacio adecuado.