Se perdieron en el Champaquí y activaron un operativo de rescate

Dos mujeres de 48 y 51 años, oriundas de Buenos Aires, fueron rescatadas en el cerro Champaquí luego de perderse mientras realizaban una caminata en la zona.

El operativo se activó tras el aviso de que ambas no lograban regresar por sus propios medios, lo que motivó la intervención de un equipo especializado del DUAR Calamuchita, junto con bomberos voluntarios.

Tras el despliegue, las mujeres fueron localizadas y asistidas en la montaña. Según se informó, se encontraban en buen estado de salud.