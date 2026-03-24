“Si voy a la cárcel me mato”: habló Agostina Páez antes del juicio

La abogada argentina Agostina Páez, imputada por el delito de injuria racial en Río de Janeiro, rompió el silencio en la previa del juicio que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión. La joven expresó su angustia y nerviosismo antes de presentarse ante el tribunal brasileño.

“La verdad es que estoy muy nerviosa, he tenido días de muchos nervios, de mucha angustia, de mucha incertidumbre”, señaló este martes en declaraciones al canal A24, horas antes del inicio de la primera audiencia judicial.

Páez llegó acompañada por su padre y su equipo legal, integrado por los abogados Carla Junqueira y Sebastián Robles. Durante la entrevista, se mostró visiblemente afectada por la situación judicial que atraviesa. “Sé que estoy bien acompañada por mi abogada, sea cual sea el resultado”, sostuvo.

La estrategia de la defensa

En relación con su posible participación durante el proceso, Páez explicó que su defensa le aconsejó no declarar en esta etapa del juicio. “Carla me recomienda que no, pero en algunas cuestiones que yo considere, si tengo que hablar, hablaré”, afirmó.

La joven también expresó su temor ante la posibilidad de recibir una condena que implique cumplir una pena de prisión. Según relató, los dos meses que lleva bajo medidas judiciales han sido extremadamente difíciles.

“No estoy preparada. Estar en una cárcel es muy fuerte”, dijo. En un momento de gran vulnerabilidad, agregó: “Si tengo una pena que me lleve a la cárcel, me mato. Ya haber estado aquí dos meses ha sido un calvario, no me imagino una cárcel”.

Cuestionamiento a las pruebas

Durante la entrevista, Páez también puso en duda la solidez de las pruebas presentadas en su contra por la justicia brasileña. Según sostuvo, los registros audiovisuales del lugar donde ocurrieron los hechos no mostrarían los gestos o insultos por los que fue denunciada.

“Están los videos de adentro del lugar, pero la denuncia que yo hago gestos o que yo insulto a alguien no están en los videos porque no ha existido”, afirmó.

El proceso judicial

El caso se desarrolla ante el Tribunal Penal N.º 37 de Río de Janeiro, bajo la dirección del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte. En esta primera audiencia, tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus alegatos ante el tribunal.

Actualmente, la turista argentina permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria. Está acusada de tres hechos de injuria racial, delitos que se encuadran dentro de la estricta legislación antirracista vigente en Brasil.

En ese contexto, la querella solicitó una pena máxima de 15 años de prisión, lo que convierte al proceso judicial en uno de los más delicados que enfrenta la joven desde su detención.