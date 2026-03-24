Un camión perdió el control y volcó su carga en La Francia

Un camión protagonizó un siniestro este lunes por la noche en la Autopista Nacional 19, a la altura de la localidad de La Francia, donde el conductor perdió el control y la carga terminó desparramada sobre la calzada.

El episodio ocurrió en el kilómetro 169, cuando el vehículo —un Scania conducido por un hombre de 34 años— se desestabilizó por causas que se investigan y provocó el vuelco del acoplado.

Como consecuencia, la carga quedó sobre la carpeta asfáltica, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Caminera y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron el balizamiento y ordenaron el tránsito hasta restablecer la normal circulación.