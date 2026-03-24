Un Fiat Mobi se prendió fuego en Cosquín

Un automóvil se incendió este lunes minutos después de las 17 en calle El Crespín, en barrio Pan de Azúcar de Cosquín.

El vehículo, un Fiat Mobi conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en la ciudad de Córdoba, comenzó a presentar una densa columna de humo desde el sector del capot mientras circulaba.

Al detener la marcha y descender para revisar la situación, el conductor observó cómo las llamas se propagaban rápidamente desde el motor hacia el interior del auto.

Pese al aviso y la intervención de las dotaciones, el incendio avanzó de forma generalizada y provocó la destrucción total del rodado.

No se registraron personas lesionadas.