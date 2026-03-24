Un motociclista murió tras chocar contra un árbol en Villa Allende

Un motociclista perdió la vida este martes por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en barrio Lomas Sur, en la ciudad de Villa Allende.

El hecho se registró sobre avenida Goycoechea al 1600, donde, por causas que se investigan, una motocicleta marca Corven Hunter 150, conducida por un hombre mayor de edad, colisionó contra un árbol ubicado en el cantero central de la arteria.

Tras el impacto, al lugar acudió un servicio de emergencias. Los profesionales constataron el fallecimiento del conductor en el sitio.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación y quedaron a cargo de la Justicia.