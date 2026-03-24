Una joven madre y su bebé, sin rastros: piden ayuda urgente

La Justicia de Córdoba activó un pedido de búsqueda para dar con una adolescente de 17 años y su hijo de un año, quienes faltan de su hogar en la localidad de Ballesteros.

Se trata de Judith Macarena Britez, de 17 años, y del pequeño Tomás Nahuel Irusta. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, que solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan ubicarlos.

Según se informó, la joven mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro ondulado hasta la mitad de la espalda y ojos marrones. No tiene tatuajes ni piercings, y presenta una cicatriz de quemadura en la pierna izquierda, a la altura de la ingle. Al momento de su desaparición vestía un jean blanco, remera roja y zapatillas negras.

En tanto, el niño mide alrededor de 60 centímetros, es robusto, de tez trigueña, con cabello corto castaño y rulos, y ojos marrones. Llevaba puesta una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris, y zapatillas blancas con dibujos.

Las autoridades pidieron que cualquier información sobre el paradero de ambos sea comunicada a la Comisaría de Ballesteros, a los teléfonos (0353) 154 272 725 o (0353) 4939601, o a la dependencia policial o judicial más cercana.