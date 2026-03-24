Una moto y un auto chocaron en avenida San Martín: una joven herida

Una joven de 18 años resultó herida ayer lunes al anochecer tras un choque entre un auto y una moto en la intersección de San Martín y Esparta, en Carlos Paz.

El hecho ocurrió pasadas las 19:30, cuando por motivos que aún se investigan impactaron un Fiat Palio conducido por un hombre de 47 años y una motocicleta Honda Wave 110 cc en la que circulaban dos mujeres de 18 y 19 años.

Tras el golpe, el servicio de emergencias asistió a los involucrados en el lugar. La conductora de la moto fue diagnosticada con un traumatismo en la pierna derecha y trasladada al hospital municipal para una mejor atención.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que busca determinar cómo se produjo el choque.