Una moto y un auto chocaron en avenida San Martín: una joven herida

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Una moto y un auto chocaron en avenida San Martín: una joven heridaEl impacto ocurrió al atardecer en San Martín y Esparta. La conductora de la moto fue trasladada al hospital con una lesión en una pierna
Una joven de 18 años resultó herida ayer lunes al anochecer tras un choque entre un auto y una moto en la intersección de San Martín y Esparta, en Carlos Paz.
El hecho ocurrió pasadas las 19:30, cuando por motivos que aún se investigan impactaron un Fiat Palio conducido por un hombre de 47 años y una motocicleta Honda Wave 110 cc en la que circulaban dos mujeres de 18 y 19 años.
Tras el golpe, el servicio de emergencias asistió a los involucrados en el lugar. La conductora de la moto fue diagnosticada con un traumatismo en la pierna derecha y trasladada al hospital municipal para una mejor atención.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que busca determinar cómo se produjo el choque.