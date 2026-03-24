Vendían droga a domicilio y los atraparon en barrio Alberdi

Una pareja fue detenida en la ciudad de Córdoba acusada de vender droga bajo la modalidad de delivery, tras una investigación que se extendió durante seis meses.

El operativo se realizó en un departamento de calle Chubut al 20, en barrio Alberdi. Allí fueron capturados un joven de 24 años y una mujer de 21, señalados como quienes distribuían estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento se secuestraron 630 dosis de marihuana, 53 de cocaína, semillas, cinco plantas de cannabis, elementos de cultivo indoor, dinero en efectivo y un arma calibre .22 con 10 cartuchos. También se encontraron materiales utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Según la investigación, la pareja operaba con entregas a domicilio en zonas que iban desde Alto Alberdi hasta Nueva Córdoba. El joven fue localizado en la vía pública, en la esquina de Chubut y Deán Funes, donde llevaba dosis listas para la venta.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, que dispuso el traslado de ambos junto a los elementos secuestrados.