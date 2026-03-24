Villa Allende: un motociclista murió tras chocar contra un árbol

Un motociclista murió este martes a la madrugada en Villa Allende luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol. El hecho ocurrió sobre avenida Goycoechea al 1600, en barrio Lomas Sur.

Según las primeras informaciones, el conductor se desplazaba en una motocicleta Corven Hunter 150 cuando, por causas que aún se investigan, terminó impactando de lleno contra un árbol ubicado en el cantero central.

Al lugar llegó un servicio de emergencias que intentó asistir al hombre, pero solo pudo confirmar su muerte en el lugar.

Policías trabajaron en la zona para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, mientras la investigación busca determinar cómo se produjo el hecho.