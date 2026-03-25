Carlos Paz: dos personas en moto terminaron hospitalizadas tras un choque

Dos personas resultaron heridas este miércoles por la mañana tras un choque entre una camioneta y una motocicleta en Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:10 en la intersección de calles Monteagudo y Pavón, en barrio Manantiales. Según se informó, una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 43 años impactó contra una motocicleta Keller 110cc en la que se trasladaban un hombre de 60 años y una mujer de 50.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Sayago para su atención.