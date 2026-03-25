Carlos Paz: el accidente suma gravedad con un traslado en código rojo

Un choque entre una camioneta y una motocicleta en Villa Carlos Paz dejó a dos personas con lesiones de extrema gravedad y derivaciones de urgencia.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 09:10, en la intersección de Monteagudo y Pavón, en barrio Manantiales. En el lugar, una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 43 años impactó contra una motocicleta Keller 110cc en la que circulaban un hombre de 60 años y una mujer de 50.

Con el paso de las horas se conoció la gravedad del cuadro de los ocupantes de la moto. La mujer presenta múltiples fracturas, mientras que el hombre sufrió varias fracturas y un traumatismo de cráneo grave.

Debido a su estado crítico, el hombre fue trasladado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba en código rojo.

Ambos permanecen internados mientras se intenta establecer con precisión cómo se produjo el impacto.