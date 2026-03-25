Chocó contra un policía, llevaba un arma y la moto era robada

Un motociclista de 29 años chocó contra un auto conducido por un policía en barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Tras el impacto, el efectivo intervino para asistir al conductor y fue en ese momento cuando detectó que llevaba un revólver. Al mismo tiempo, al verificar el rodado, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro.

El hombre fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial junto al arma y la moto, quedando a disposición de la Justicia.