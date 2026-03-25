Cinco detenidos por peleas y amenazas en Córdoba

Cinco hombres fueron detenidos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba luego de protagonizar episodios de violencia, amenazas y daños en la vía pública.

En barrio Centro, tres hombres —entre ellos un limpiavidrios— terminaron involucrados en una pelea callejera. Tras el conflicto, fueron reducidos y trasladados, además del secuestro de elementos vinculados al hecho.

En barrio Nuevo Poeta Lugones, otro limpiavidrios fue detenido luego de amenazar a un conductor y dañar su vehículo cuando este se negó a contratar el servicio.

Por su parte, en barrio Jardín, un naranjita fue detenido con colaboración de personal de Cordobeses en Alerta, acusado de haber amenazado a un vecino días atrás.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.