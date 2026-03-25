Córdoba: detienen a una mujer por pintadas durante la marcha del 24 de marzo

Una mujer fue detenida en la ciudad de Córdoba tras realizar pintadas con aerosol en distintos puntos del centro durante la movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El episodio se registró en la intersección de avenida Colón y General Paz, donde la mujer efectuó grafitis tanto en fachadas de edificios como sobre la carpeta asfáltica, en el marco de la concentración que se desarrollaba en la zona.

Tras ser detectada, fue reducida en el lugar y trasladada, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza en las actuaciones correspondientes.