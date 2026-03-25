Cosquín: recuperan un Smart TV robado y secuestran un automóvil

Una mujer de 66 años y un hombre de 40 fueron detenidos cuando circulaban en un automóvil con un televisor que había sido robado minutos antes de una vivienda.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 16 de este lunes en la ciudad de Cosquín, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo interceptó un automóvil en la avenida Omar Castillo.

En el vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, se trasladaban dos personas oriundas de la zona. Durante el control, los efectivos observaron que transportaban un televisor Smart TV marca TCL de 42 pulgadas, del cual no pudieron acreditar la propiedad ni su procedencia.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó en el lugar una mujer que reconoció el artefacto como de su propiedad. Según manifestó, el televisor había sido sustraído de su vivienda minutos antes.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del televisor y del automóvil, y a la aprehensión de ambos ocupantes del vehículo. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.