Destrucción total: así quedó la manzana del depósito de garrafas que explotó

Un masivo incendio consumió un depósito de garrafas ubicado en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, desatando el pánico vecinal. El fuego comenzó durante las primeras horas de la mañana sobre la avenida Constituyentes, provocando fuertes detonaciones que obligaron a la rápida autoevacuación de toda la zona afectada.

Heridos y pánico por la fuerte explosión en Mariano Acosta

El siniestro dejó un saldo inicial de al menos tres empleados heridos, quienes debieron ser trasladados a la Clínica Paredes con diversas quemaduras. Además, se reportó que un adolescente que transitaba por el lugar fue impactado en la cabeza por el proyectil de una garrafa. Las detonaciones fueron tan violentas que los vecinos aseguraron que se escucharon a 15 cuadras de distancia.

"Vibraba todo y el ruido era muy fuerte", relataron los testigos del hecho, quienes describieron el escenario como similar a "un bombardeo" debido a los fogonazos y las garrafas que volaban hasta 200 metros a la redonda.

El operativo de bomberos y el riesgo latente en el barrio

Al lugar acudieron rápidamente seis dotaciones de bomberos para intentar contener las intensas llamas y evitar que se propagaran a las viviendas lindantes, en un operativo sumamente riesgoso. Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, confirmó que los vecinos de la zona residencial se autoevacuaron de manera preventiva y que los heridos ya estaban recibiendo asistencia.

El galpón siniestrado se encuentra ubicado en un área sumamente sensible, rodeado de casas y con dos escuelas y dos jardines de infantes en un radio de apenas seis cuadras. Aunque todavía se investigan las causas exactas que originaron el fuego, las autoridades estiman que en el interior del predio se almacenaban cerca de 2500 garrafas, lo que explica la magnitud y violencia del desastre.