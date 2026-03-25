investigación
Detuvieron a un delincuente que cometió varios robos a mano armada en Carlos Paz
En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones de la departamental Punilla logró la detención de un sujeto que habría cometido varios hechos de robo en comercios de la ciudad.
El más reciente había ocurrido en un almacén sobre la avenida Carcano, el último lunes, cuando el sujeto ingresó encapuchado y a mano armada redujo a los dueños y se llevó el dinero de la recaudación.
Con las características aportadas, se llevó adelante la investigación y una serie de allanamientos que lograron la aprehensión del presunto delincuente quien sería vecino de la zona sur.