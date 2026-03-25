Detuvieron a un delincuente que cometió varios robos a mano armada en Carlos Paz

En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones de la departamental Punilla logró la detención de un sujeto que habría cometido varios hechos de robo en comercios de la ciudad.

Cayó en Carlos Paz un hombre acusado de varios robos a mano armada. El último fue en un almacén de Av. Cárcano, donde entró encapuchado, redujo a los dueños y se llevó la recaudación. Tras una investigación y allanamientos, lo ubicaron y detuvieron. pic.twitter.com/0N0HVuac1A — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 25, 2026

El más reciente había ocurrido en un almacén sobre la avenida Carcano, el último lunes, cuando el sujeto ingresó encapuchado y a mano armada redujo a los dueños y se llevó el dinero de la recaudación.

Con las características aportadas, se llevó adelante la investigación y una serie de allanamientos que lograron la aprehensión del presunto delincuente quien sería vecino de la zona sur.