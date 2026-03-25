Dos personas resultaron heridas tras un choque en Villa del Lago

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles al mediodía en Villa Carlos Paz dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada. El hecho se registró alrededor de las 12:40 en el barrio Villa del Lago, cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta Corven Energy 110 cc fue colisionada por un automóvil Ford Fiesta conducido por un hombre de 56 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre de 36 años, sufrió politraumatismos. En tanto, su acompañante, una mujer de 31 años cursando un embarazo, fue trasladada al Hospital Sayago para una evaluación médica preventiva acorde a su estado.



