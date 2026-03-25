Incendio y explosiones en un depósito de garrafas en Buenos Aires

Un incendio de gran magnitud se desató durante la madrugada de este miércoles en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, y provocó fuertes explosiones que generaron alarma entre los vecinos de la zona. La intensa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que varias familias debieron evacuar preventivamente sus viviendas.

El siniestro continuaba activo durante la mañana y provocó escenas de tensión en el barrio. Testigos relataron que las detonaciones eran constantes y que algunas garrafas salían despedidas por el aire. “Vuelan garrafas por todos lados”, comentaban los vecinos, preocupados por el riesgo que implicaba la situación.

Explosiones y evacuaciones en el barrio

Según los primeros reportes, las explosiones comenzaron cerca de las 7, cuando el fuego ya se había extendido dentro del predio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. Habitantes del sector aseguraron que el ruido era muy fuerte y que incluso se sentían vibraciones en las casas cercanas.

La violencia del incendio hizo que varias garrafas fueran expulsadas fuera del depósito, lo que incrementó el peligro en toda la zona. Frente a ese escenario, numerosos vecinos optaron por autoevacuarse por temor a que la situación derivara en una tragedia mayor.

“Estamos a 15 cuadras con miedo, con incertidumbre de saber qué va a pasar con nuestra casa. Puede pasar una desgracia en cualquier momento”, relató Ezequiel, uno de los vecinos del lugar.

Heridos y operativo de emergencia

Como consecuencia del incendio, tres trabajadores del depósito sufrieron quemaduras leves y fueron trasladados a una clínica privada para su atención. En el lugar trabajaron al menos siete dotaciones de bomberos, que desplegaron un amplio operativo para contener el avance de las llamas.

El jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, Sergio Ravelli, confirmó que los heridos estaban siendo asistidos y que el operativo continuaba con intensidad para evitar que el fuego se propagara a otros sectores.

Daños en viviendas cercanas

El impacto del incendio también afectó a propiedades cercanas. Vecinos señalaron que al menos cinco viviendas sufrieron daños a causa del fuego o de las explosiones registradas durante el siniestro.

Comerciantes del barrio también vivieron momentos de gran tensión. “Estoy encerrado en mi local, que está enfrente. Me da miedo porque tiembla todo. Vuela todo por el aire”, contó uno de ellos.

A pocos metros del depósito funciona un jardín de infantes, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del sector por las posibles consecuencias del incendio.