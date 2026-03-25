Interior y Carlos Paz: seis detenidos y múltiples secuestros en operativos

Seis personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en varias localidades de la provincia de Córdoba, en el marco de investigaciones por diferentes delitos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Deán Funes, Villa del Totoral, Bell Ville, Cruz del Eje, Villa Carlos Paz, Villa Santa Rosa, Cosquín y San Marcos Sierras. En ese contexto, se secuestraron una camioneta, dos motocicletas con el número de motor limado, tres vehículos con pedido de secuestro vigente, más de 30 plantas de cannabis sativa, herramientas utilizadas para faena y otros elementos vinculados a las causas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes. En los operativos colaboró la Fuerza Policial Antinarcotráfico.