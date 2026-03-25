La Cumbre: escapaban de una casa robada y los frenaron en plena ruta

Operativo policial
La Cumbre: escapaban de una casa robada y los frenaron en plena rutaTres personas fueron interceptadas cuando huían en un Renault 12 con una ventana, herramientas y otros elementos sustraídos minutos antes de una vivienda.
El episodio ocurrió este martes alrededor de las 19:30, cuando se alertó sobre un robo domiciliario en La Cumbre. Según la denuncia, tres personas habían ingresado a una casa, sustraído distintos objetos y escapado rápidamente.
A partir de ese aviso, la Policía desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos de la localidad. El procedimiento dio resultado en el Camino a Cuchi Corral, donde los efectivos detectaron un Renault 12 sospechoso y lo frenaron.
En el vehículo viajaban dos hombres, de 36 y 46 años, y una mujer de 43. Al revisar el auto, encontraron en el baúl una ventana, una media sombra y varias herramientas que coincidían con lo denunciado como robado.
Los tres fueron detenidos en el lugar, junto con el secuestro de los elementos y del vehículo en el que se trasladaban. La causa quedó en manos de la Justicia.