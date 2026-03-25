Motociclistas golpearon y lesionaron a un inspector municipal

Villa Carlos Paz. Un inspector de la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue víctima de un violento ataque en el barrio Costa Azul, luego de ser agredido por un grupo de motociclistas mientras realizaba sus tareas.

El hecho ocurrió ayer en calle Lope de Rueda, donde, según el relato de testigos, varios individuos que circulaban en motos se encontraron con el agente municipal. En ese momento, uno de los conductores —que se desplazaba en una moto tipo Falcon— le propinó una patada que lo desestabilizó, provocando su caída.

Una vez en el suelo, el inspector fue atacado por otros motociclistas que venían detrás, quienes comenzaron a golpearlo con patadas, generando una escena de extrema violencia.

Tras el ataque, el trabajador fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital Sayago, donde permanece en observación fuera de peligro, según las primeras informaciones. El traslado se realizó por precaución debido a los golpes recibidos.

El episodio genera preocupación en torno a la seguridad de los agentes municipales en la vía pública, especialmente en operativos de control.

Apedrearon un colectivo en barrio Colinas

En otro hecho reciente, vecinos del barrio Colinas denunciaron que un colectivo fue apedreado, en lo que ya sería el tercer episodio de este tipo en el último tiempo en la zona. La reiteración de estos ataques enciende alertas entre los usuarios del transporte público y las autoridades locales.

