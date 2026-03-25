Operativo de la FPA en Monja Sierra: secuestran cocaína y detienen a dos sospechosos

En el marco de una investigación por narcomenudeo, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento en barrio Monja Sierra y detuvieron a dos personas mayores de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Raúl Riganti s/n, donde fueron aprehendidos una mujer de 30 años y un hombre de 47.

Durante el registro del inmueble, los investigadores secuestraron 120 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Desde la fuerza indicaron además que el punto de venta funcionaba a pocos metros de un club deportivo del sector.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de Córdoba, los detenidos fueron imputados por comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.