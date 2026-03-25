Pareja detenida por narco delivery con más de 600 dosis

Una pareja fue detenida en la ciudad de Córdoba acusada de vender droga bajo la modalidad de delivery, tras una investigación que se extendió durante seis meses.

El procedimiento se concretó en un departamento de calle Chubut al 20, en barrio Alberdi. Allí fueron detenidos un joven de 24 años y una mujer de 21, señalados como responsables de la comercialización.

Durante el allanamiento se secuestraron 630 dosis de marihuana, 53 de cocaína, semillas, cinco plantas de cannabis, elementos de cultivo indoor, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre .22 con 10 cartuchos. También se encontraron distintos elementos utilizados para fraccionar y vender la droga.

Según se informó, la pareja operaba bajo la modalidad de delivery en sectores que abarcan Alto Alberdi y Nueva Córdoba. El joven fue interceptado en la vía pública, en la esquina de Chubut y Deán Funes, donde llevaba dosis listas para la venta.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de tercer turno.