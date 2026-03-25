Recuperan una moto robada oculta a la vera del río en La Cumbre

En un operativo conjunto entre la Policía y la Guardia Local, se logró recuperar una motocicleta de alta cilindrada que había sido sustraída.

El hallazgo se produjo este martes alrededor de las 23, durante un patrullaje preventivo y rastrillaje a pie en la ciudad de La Cumbre. El procedimiento se desarrolló en la calle Catamarca, a la vera del río, donde los efectivos recorrían el sector en busca de elementos vinculados a un hecho delictivo denunciado recientemente.

Mientras inspeccionaban la zona, los uniformados observaron un vehículo oculto entre la vegetación. Al acercarse, constataron que se trataba de una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser, de colores negro y amarillo, que al momento del control no tenía dominio colocado.

Tras verificar los datos del rodado, se confirmó que coincidía con una motocicleta denunciada como robada el día anterior.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y su traslado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.