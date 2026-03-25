Recuperaron una moto robada

miércoles, 25 de marzo de 2026 · 16:22

Villa Carlos Paz. Personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída el día anterior. Se trata de una Honda Wave de color rojo, la cual fue hallada abandonada en la vía pública, sobre Ruta 38 sin número, en barrio Villa Ernestina.
El hallazgo fue posible gracias al seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo de Cámaras. Tras su recuperación, el rodado quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.
 

moto robada hallazgo

