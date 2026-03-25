Revelaron la causa de la explosión en Mariano Acosta y demoraron al dueño

Cuatro personas resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida en un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. Con el avance de la investigación, se conoció cuál habría sido la causa del siniestro y la Justicia dispuso demorar al propietario del lugar.

El hecho ocurrió este miércoles pasadas las 6 de la mañana en un depósito ubicado en la avenida Constituyentes al 1400, entre Bustillos y Colombres. A raíz del estallido, tres empleados del lugar sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo y fueron asistidos en un primer momento por vecinos, para luego ser trasladados a la clínica Clínica Figueroa Paredes, donde permanecen internados.

Según el parte oficial, los heridos fueron identificados como Raúl Oscar Cros, de 38 años; Diego Hernán Robledo, de 41; y Víctor Hugo Tuller, de 47. Los tres presentan quemaduras de segundo y tercer grado y permanecen internados en estado reservado.

En tanto, un joven vecino de 18 años sufrió un grave traumatismo craneoencefálico luego de que una garrafa le cayera en la cabeza durante la explosión. El joven fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde permanece internado en estado crítico.

Qué provocó la explosión

De acuerdo con la investigación, fue uno de los trabajadores heridos quien relató el posible origen del incendio. Según declaró Tuller ante la policía, el fuego comenzó cuando conectaron una pava eléctrica y, debido a una posible pérdida de gas de una garrafa que se encontraba en el lugar, se produjo la explosión que le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, el cuello y las manos.

Demoraron al dueño del depósito

El propietario del depósito fue identificado como Oscar Adrián Benítez, de 48 años, quien manifestó dedicarse a la compra y reventa de tubos de gas. Según el primer relevamiento, el establecimiento no estaría registrado y funcionaría sin la habilitación correspondiente.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó a cargo del fiscal Fernando Capello, titular de la UFI N° 2 de los Tribunales de Morón. El funcionario ordenó establecer con precisión el mecanismo del hecho y dispuso un trabajo conjunto entre personal de siniestros, bomberos y Policía Científica para realizar las pericias en el lugar.