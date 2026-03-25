Tercer día sin rastros: sigue el operativo en Mina Clavero

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 8, se puso en marcha un nuevo despliegue en Mina Clavero para intentar localizar a José Gabriel Allende, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días.

El operativo es supervisado por el director Crío. Insp. Víctor Guzmán y se desarrolla de manera conjunta entre personal de la División Canes del ETAC, Bomberos Voluntarios y el DUAR. En total, participan cerca de 40 efectivos de distintas fuerzas.

Antes de iniciar las tareas, se brindaron directivas al personal, con énfasis en el cumplimiento de los protocolos de búsqueda, el trabajo coordinado y la comunicación permanente entre los equipos.

Las acciones se concentran en sectores previamente definidos como estratégicos, en el marco de un rastrillaje que busca intensificar los esfuerzos para dar con el hombre.