Tras las críticas por sus viajes, Adorni aseguró que no tiene “nada que esconder”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene “nada que esconder” y aseguró que ya puso a disposición de la Justicia toda la información necesaria en relación con las versiones sobre un viaje a Nueva York con su esposa y otro traslado en avión privado a Punta del Este.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que su patrimonio fue construido antes de ingresar al Gobierno y remarcó que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y de los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, expresó.

En ese marco, Adorni defendió la gestión actual y aseguró que el Gobierno mantiene estándares éticos altos. “Quiero dejar algo en claro: ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, afirmó.

Además, señaló que la actual administración no puede ser comparada con gestiones anteriores. “No somos lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó a quienes lo critican y aseguró que no aceptará “clases de ética” de personas que “viven del Estado desde que nacieron” o de quienes “se robaron un PBI”.

Para cerrar, recordó escándalos de corrupción de gestiones pasadas. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, concluyó.