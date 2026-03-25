Un policía fue baleado al intervenir en una pelea entre naranjitas

Un oficial de policía resultó gravemente herido tras un episodio de violencia ocurrido en un local gastronómico ubicado en barrio Carola Lorenzini, sobre avenida Fuerza Aérea.

Según las primeras informaciones, el hecho se habría originado a partir de una pelea entre cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, que se encontraban en el lugar. En medio de la discusión, el efectivo policial —que estaba franco de servicio— intervino con la intención de calmar la situación.

En ese contexto, el uniformado fue agredido y, por causas que aún se investigan, recibió un disparo de arma de fuego en el tórax.

Tras el ataque, el policía fue trasladado de urgencia al Policlínico Policial y luego derivado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación y se busca determinar cómo se produjo el disparo y quién fue el autor.