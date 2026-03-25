Una triste imagen en San Antonio de Arredondo: vandalizaron la vaquita

La vaquita turística de San Antonio de Arredondo apareció destruida y tirada tras un hecho de vandalismo que generó indignación entre vecinos.

Una vecina, identificada como Graciela Braillard, denunció que la figura —ubicada en un espacio público y utilizada por familias para sacarse fotos— fue atacada durante las últimas horas. Según relató, el objeto terminó con sus piernas completamente quebradas, desprendimientos visibles y marcas de golpes.

La imagen muestra a la escultura caída sobre un lateral, con importantes daños en su base y extremidades, lo que impide su uso y la deja fuera de su función como atractivo del lugar.

De acuerdo al testimonio difundido, no es la primera vez que la figura sufre daños, ya que anteriormente también habían sido destruidos adornos colocados por vecinos en distintas épocas del año.

El hecho volvió a poner en discusión el cuidado de los espacios comunes y los elementos que forman parte de la identidad local.