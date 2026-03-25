Vendían paquetes a Brasil que nunca se concretaban: hay una detenida

Una investigación por presuntas estafas vinculadas a la venta de paquetes turísticos a Brasil derivó en la detención de una mujer y en la búsqueda del propietario de una empresa de viajes, quien permanece prófugo. Se estima que habría unas 50 víctimas y un perjuicio económico cercano a los 30 millones de pesos.

El operativo fue realizado por personal policial en el marco de una causa que tramita en la Unidad Judicial de Delitos Económicos, con intervención del fiscal de Instrucción del Distrito 7, Iván Rodríguez. Los procedimientos incluyeron tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y en Estación Juárez Celman.

Como resultado de los operativos fue detenida una mujer de 49 años, imputada por el delito de estafa reiterada. La investigación se inició a partir de múltiples denuncias contra una empresa de viajes con sede en barrio Cofico.

Según se pudo reconstruir, cerca de 50 personas habrían pagado alrededor de 600.000 pesos cada una por paquetes turísticos con destino a Brasil. Sin embargo, el día previsto para la salida, al presentarse en la terminal de ómnibus, fueron informadas de que el viaje no se realizaría debido a la cancelación de las reservas por falta de pago.

El monto total del perjuicio económico ascendería a unos 30 millones de pesos. En tanto, el propietario de la firma —sobre quien pesa una orden de detención— continúa prófugo.

Durante los allanamientos, que incluyeron también la sede de la empresa, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada clave para avanzar en la causa.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas imputaciones ni detenciones en los próximos días.