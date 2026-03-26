ADN en contra y millones a favor: murió el protagonista de una herencia única

Durante casi 40 años sostuvo un reclamo millonario en Córdoba. Aunque las pruebas genéticas lo descartaron, logró un acuerdo económico y terminó reconocido con el apellido que defendió.

Murió en Misiones Manuel Maidana, el hombre que protagonizó una de las disputas hereditarias más extensas e insólitas de la Argentina, vinculada a la fortuna del empresario cordobés Juan Feliciano Manubens Calvet.

Durante décadas, Maidana sostuvo que era hijo no reconocido del millonario y que, por lo tanto, le correspondía una herencia que llegó a estimarse en más de 200 millones de dólares. El caso atravesó múltiples instancias judiciales, pericias y disputas familiares.

Uno de los puntos más controvertidos fue el resultado del ADN, que dio negativo y no logró acreditar el vínculo biológico. Sin embargo, lejos de retirarse, Maidana continuó con su estrategia judicial y negoció durante años hasta lograr un acuerdo económico.

Ese entendimiento le permitió cobrar varios millones de dólares y, además, quedar legalmente vinculado al apellido Manubens Calvet, que mantuvo hasta su muerte.

La causa se convirtió en un verdadero caso testigo por su duración, por la magnitud de la fortuna en juego y por el desenlace: una historia donde la ciencia no alcanzó para cerrar el conflicto, pero la negociación terminó definiendo el resultado.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo singular de la historia judicial argentina, que dejó una marca tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.