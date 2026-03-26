Camión iba a Córdoba con pescado entre verduras

Un camión que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba fue interceptado esta madrugada en la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 142, en el peaje Devoto, con una carga irregular de pescado que no cumplía con las condiciones sanitarias.

El vehículo provenía de Santa Rosa (Santa Fe) y transportaba verduras, pero durante el control los efectivos detectaron 41 cajas con ejemplares de sábalo escondidos entre la carga.

Según se informó, los pescados eran trasladados sin respetar la cadena de frío, lo que representa un riesgo sanitario. El valor de la mercadería incautada asciende a 3.800.000 pesos.

Tras el hallazgo, intervino personal de Senasa y Bromatología, que dispuso el decomiso y traslado de la carga a una cámara frigorífica, donde quedó resguardada para su posterior destrucción por disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco.