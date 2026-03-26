Cargaban sanitarios en un auto y terminaron rodeados por la Policía

Dos hombres de 36 años fueron detenidos este jueves por la tarde en Bialet Massé, acusados de robar elementos de una vivienda en barrio Mirador del Lago.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:25, cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos en una casa lindera y dio aviso a la Policía. Según relató, los hombres cargaban objetos en un Fiat Uno.

A partir de ese llamado, se montó un operativo en la zona que permitió interceptarlos y detenerlos a pocas cuadras.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron dos juegos de sanitarios que habían sido sustraídos de la vivienda. Además, secuestraron el vehículo en el que se trasladaban.

El propietario de la casa constató daños en una ventana y confirmó el faltante de los elementos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.