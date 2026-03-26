Caso Esmeralda: allanaron un circo tras una línea investigativa

Un circo que se presentó en Cosquín días antes de la desaparición de Esmeralda fue allanado en las últimas horas, en el marco de una de las líneas investigativas que analiza la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio donde funcionó el espectáculo “Jugando al Circo con PomPín”, luego de que el lugar fuera señalado como una posible hipótesis por la madre de la menor.

Según se informó, durante la inspección no se encontraron elementos que vinculen al circo ni a sus integrantes con el hecho. Con ese resultado, la pista quedó descartada y la investigación continúa por otras líneas.

Desde el entorno del espectáculo expresaron malestar por el impacto que generaron las sospechas. A través de su responsable de Relaciones Públicas, indicaron que la repercusión afectó la actividad del circo y su imagen.

La causa sigue en curso mientras se analizan nuevas hipótesis para dar con el paradero de la menor.