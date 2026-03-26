Conmoción en Dique Chico: un niño de 2 años murió tras caer a una pileta

Un trágico episodio conmocionó este miércoles a la localidad de Dique Chico, donde un niño de apenas dos años murió tras ser encontrado dentro de una pileta en una vivienda.

El hecho ocurrió durante la tarde en la manzana 28 de esa localidad del departamento Santa María. De acuerdo con la información oficial, el pequeño fue trasladado de urgencia al hospital zonal luego de presentar signos de ahogamiento.

En el centro de salud, el menor fue asistido de inmediato por profesionales médicos que intentaron reanimarlo. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Según relató su madre, de 41 años, momentos antes había encontrado al niño dentro de la pileta de la vivienda. Tras advertir la situación, lo retiró del agua y solicitó asistencia urgente.

Por estas horas, la Justicia intenta determinar cómo se produjo el hecho y si se trató de un accidente doméstico. En el caso intervienen autoridades judiciales que dispusieron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.