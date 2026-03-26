Córdoba: 45 allanamientos y cierre de 29 puntos de venta de droga

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realiza este jueves un amplio operativo en la ciudad de Córdoba, con 45 allanamientos simultáneos, el cierre de 29 puntos de venta de droga, secuestro de estupefacientes, armas de fuego y dinero, y varias personas detenidas.

Los procedimientos se desarrollan en distintos sectores de la zona sur de la capital, particularmente en los barrios Los Eucaliptus, Cooperativa Los Paraísos, San Vicente, Villa Argentina y Urquiza.

De acuerdo con las primeras informaciones, los operativos forman parte de una investigación que se extendió durante varios meses, con el objetivo de desarticular una organización dedicada al narcomenudeo, que contaba con una estructura organizada y presencia en distintos puntos de la ciudad.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando en los lugares allanados y no se descarta que el número de detenidos aumente a medida que avanza el operativo. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con el detalle completo de los procedimientos.