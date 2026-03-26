Golpe al narcomenudeo en Córdoba: dos detenidos en una casa

Dos personas fueron detenidas este jueves en barrio Villa Páez, en la ciudad de Córdoba, acusadas de vender cocaína desde una vivienda donde además utilizaban un sistema de ocultamiento inusual.

El procedimiento se realizó en calle Dr. Manuel Podestá al 2200, tras una investigación impulsada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. En el lugar, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un hombre de 31 años y a una mujer de 53.

Durante el registro del inmueble, con apoyo de perros entrenados, encontraron varias dosis de cocaína y otros elementos vinculados a la actividad.

Uno de los datos que llamó la atención fue el método de ocultamiento: la droga estaba escondida dentro de una puerta hueca con cavidades, especialmente adaptada para ese fin.

Ambos fueron trasladados junto con los elementos secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.