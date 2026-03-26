Impactante descubrimiento en Deán Funes: un feto fue encontrado dentro de un frasco

Un macabro hallazgo generó conmoción este miércoles al mediodía en la ciudad de Deán Funes, donde fue encontrado un feto dentro de un frasco de vidrio abandonado en la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno. Según informaron fuentes policiales, el descubrimiento fue realizado por un empleado municipal que se encontraba realizando tareas de limpieza y mantenimiento en la zona.

De acuerdo con su testimonio, mientras revisaba residuos acumulados en el sector observó un frasco de vidrio que le llamó la atención. Al acercarse y examinarlo con mayor detenimiento, advirtió que en su interior había un pequeño cuerpo compatible con un feto humano.

Ante la impactante escena, el trabajador dio aviso de inmediato a las autoridades. Personal policial se hizo presente en el lugar, preservó el área y puso en conocimiento a la Justicia, que ordenó las primeras medidas investigativas.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que ahora intenta determinar el origen del feto y las circunstancias en las que fue abandonado. Para ello, se realizarán peritajes y estudios forenses que permitan establecer el tiempo de gestación y otros datos relevantes para la investigación.